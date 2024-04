Oszuści dzwonią z zagranicy - uważaj na te numery telefonów i nie oddzwaniaj! [5.04.2024]

W ostatnim czasie znowu nasiliła się działalność oszustów, którzy wzięli na cel użytkowników telefonów i wydzwaniają z numerów zagranicznych, przypominających krajowe. Jak informują specjaliści, o ile odebranie takiego numeru nie powinno się wiązać z poniesieniem kosztów, to oddzwonienie już może narazić nas na wydatek, nierzadko spory. Zobacz, na jakie numery nie oddzwaniać, jak nie dać się naciągnąć i jak działają oszuści.

Na czym polega oszustwo telefoniczne?

Połączenie z 11-cyfrowego międzynarodowego numeru kierunkowego z kilku afrykańskich krajów, którego pierwsze trzy cyfry przypominają polski numer stacjonarny, to nowa znana od kilku lat metoda oszukiwania abonentów telefonii komórkowej, która zdaje się znowu przybierać na sile. Numer, który do nas dzwoni ma przypominać krajowy numer stacjonarny i ma skłonić użytkownika telefonu do oddzwonienia. Dla przykładu +236 to pierwsze trzy cyfry międzynarodowego numeru kierunkowego z Republiki Środkowoafrykańskiej i mają sugerować polskim adresatom połączeń, że wykonywane są one z Ciechanowa. Początek międzynarodowego numeru kierunkowego Demokratycznej Republiki Konga (+243.....) lub Wybrzeża Kości Słoniowej (+225…) może być mylony przez użytkownika z numerem kierunkowym strefy z Płocka (+24) lub Siedlec (+25). Z kolei pierwsze trzy cyfry międzynarodowego numeru kierunkowego z Gambii (+220) mają sugerować przychodzące połączenie z Warszawy (+22). Oszuści z zagranicy potrafią być uparci i namolni. materiały autora

Pechowiec stracił ponad 1800 złotych!

Odebranie połączenia nie powinno narazić nas na koszty, ale odzwonienie może obciążyć nasz rachunek na kwotę od kilku do kilkuset złotych. W 2016 roku pewien mieszkaniec Gliwic dał nabrać się w ten sposób i oddzwonił do Gambii pod numer, z którego próbowano się z nim połączyć gdy mężczyzna już spał. W efekcie gliwiczanin stracił ponad 1800 złotych, a oszustwo zostało zgłoszone na policję. Sprawę tę opisywał "Super Express". Skala oszustw była na tyle duża, że ostrzeżenia publikowały Komenda Główna Policji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Jak działają oszuści?

Obecnie (w 2024 roku) minuta połączenia z krajem afrykańskim wynosi od około 3 złotych brutto do nawet kilkudziesięciu złotych za minutę (usługi specjalne i premium). Oszuści często uciekają się do podstępu i nagrywają wiadomość głosową, w której po jednej, dwóch sekundach rejestrują dźwięk kończącego się połączenia, co ma sugerować rozmówcy, iż połączenie zostało zakończone. W rzeczywistości nagranie trwa dalej, a rozmówca ponosi jego koszty. Oszuści dzwonią często wieczorem lub w nocy, tak by ofiara po obudzeniu się machinalnie oddzwoniła na wyświetlony numer.

Urząd Komunikacji Elektronicznej zwraca uwagę i przestrzega!

Aby uniknąć oszustwa, wystarczy nie oddzwaniać na numer międzynarodowy. Jeżeli nie spodziewacie się telefonu z zagranicy, a wyświetlony na aparacie Waszego telefonu numer jest zadziwiająco długi lub nie kojarzycie międzynarodowego numeru kierunkowego, albo kraju pochodzenia tego numeru, zachowajcie ostrożność! Oddzwaniajcie z głową! Pamiętajcie, że numery międzynarodowe są z reguły dłuższe niż polskie numery. Numery krajowe (komórkowe i stacjonarne) mają 9 cyfr w formacie XXX-XXX-XXX np.: 501-XXX-XXX lub 81Y-YYY-YYY, natomiast numery zagraniczne są z reguły dłuższe nawet 11- lub 14-cyfrowe. Zwróćcie uwagę czy numer nieodebranego połączenia poprzedzony jest znakiem „+” lub dwoma zerami. Jeżeli tak, to może to być właśnie połączenie międzynarodowe i próba oszustwa. Zwróćcie uwagę, że jeżeli zadzwoni do Was znajomy/przyjaciel/rodzina np. z Warszawy, to numer jaki wyświetli się Wam, będzie wyglądał następująco np. 223304000 lub 22 330 40 00 i na początku nie będzie znaku „+” lub dodatkowych zer.

Jak bronić się przed oszustami? Przede wszystkim, jeżeli otrzymamy połączenie z nieznanego numeru, najlepiej nie odbierać - rzecz dotyczy nie tylko połączeń z zagranicy, ale również krajowych. Zanim będziemy chcieli oddzwonić, warto wpisać numer telefonu w wyszukiwarkę internetową i sprawdzić, czy w sieci są już jakieś opinie nt. właściciela numeru. Masz pytania? Wątpliwości? Dzwoń!

Centrum Informacji Konsumenckiej UKE 22 330-4000 (tonowo 1) (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach 08:15 - 16:15.

Przed odbieraniem nieznanych numerów ostrzega również policja

Jeżeli nie spodziewamy się telefonu z zagranicy, a wyświetlony na telefonie ciąg cyfr jest podejrzanie długi lub nie znamy tego międzynarodowego numeru kierunkowego, zachowajmy ostrożność. Nie oddzwaniajmy i nie wysyłajmy SMS-ów, nim się nie upewnimy, jaki będzie koszt połączenia z danym numerem - połączenia międzynarodowe są droższe - lub czy nie należy do zakresu numeracji wykorzystywanej do świadczenia usług o podwyższonej opłacie (np. 708 XXX XXX) - apelują policjanci w komunikatach na stronach komend w internecie.

