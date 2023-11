Osoby spod tych znaków zodiaku są największymi egoistami. Oni myślą tylko o sobie [17.11.2023 r.]

Te znaki zodiaku są największymi egoistami. Panna, Byk, kto jeszcze?

Oni myślą tylko o sobie. Osoby spod tych znaków zodiaku to najwięksi egoiści

Byk jest przekonany o swojej wspaniałości i nieomylności. Idzie z przez życie z myślą, że każdy mu czegoś zazdrości. Przez to często popada w kłótnie, po których zawsze udaje niewiniątko. To nałogowy kłamca, który zrobi wszystko, aby postawić się w jak najlepszym świetle - nawet kosztem bliskiej osoby. Nie tylko Byki słyną z egoistycznych zachowań. Wśród naszych znaków jest wiele ananasów, którym daleko do ideałów. Zobaczcie w poniższej galerii ranking najbardziej egoistycznych znaków zodiaku!