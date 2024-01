Osoby o tych schorzeniach z pamięcią nie powinni tego jeść. Mamy listę produktów [2.01.2024]

To co jemy ma duży wpływ na to nasze zdrowie. Odpowiednia dieta może poprawić odporność, pracę jelit czy nawet pracę mózgu. Niestety nieodpowiednia dieta może mieć zły wpływ na naszą pamięć. Zobaczcie co pogarsza prace mózgu. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne