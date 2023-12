Osoby o tych schorzeniach muszą uważać na paprykę. Kolory papryki mają znaczenie [30.12.2023]

Papryka w ostatnich latach zyskała ogromną popularność w Polsce i jest jednym z najchętniej kupowanych warzyw w sklepach. To się dzieje z organizmem, gdy jemy paprykę . Kto powinien jeść to warzywo? Sprawdźcie w naszej poradnikowej galerii!

Czy warto jeść paprykę? Co daje naszemu organizmowi?

Papryka to mało kalorii, a mnóstwo witamin i innych wartości odżywczych. Jeśli jeszcze jej nie jecie, to warto wprowadzić na stałe do swojego jadłospisu. Zwłaszcza, że to warzywo bardzo uniwersalne, które można wykorzystać na dziesiątki sposobów od sałatek, dodatek do kanapek, dań zapiekanych, a kończąc na zaprawach.