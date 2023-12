Osoby mające takie przypadłości nie mogą jeść jajek. To może zaszkodzić ich zdrowiu [6.12.2023]

Osoby z takimi przypadłościami nie powinny jeść jajek. Zobacz, dla kogo są szczególnie szkodliwe!

Włączenie jajek do codziennej diety niesie wiele korzyści dla naszego organizmu. Nie jest tajemnicą, że jajka mają wiele zalet. Stanowią bogate źródło witamin: A, E, D, K, witamin z grupy B oraz składników mineralnych takich jak fosfor, potas, sód, wapń, żelazo, magnez, miedź, cynk i selen. Niestety istnieje grupa osób, które nie może ich spożywać w nadmiarze. Wszystko z uwagi na pewne choroby i schorzenia.

Według lekarzy, bezpieczna ilość jajek to 10 tygodniowo. Najzdrowsze są te, które są gotowane na miękko. To właśnie ta forma zapewnia im zachowanie jak największej liczby składników odżywczych. Za "najgorszą" opcję dla naszego organizmu uznaje się smażenie jajek, szczególnie na głębokim tłuszczu. To wtedy jajka mogą znacząco podwyższać cholesterol.