Opony - symbole, znaki, litery, cyfry - sprawdź, co oznaczają. Na oponie znajdziesz informację o indeksie prędkości! [5.04.2024 r.]

Podstawowe informacje o oponie

Rozmiar opony, indeksy nośności i prędkości odnajdziemy w ciągu znaków, jak np. 200/60 R16 90T lub 190/50 R15 86T. Pierwsza liczba oznacza szerokość opony w milimetrach, mierzoną po zamontowaniu jej na feldze i napompowaniu do określonej wartości. Druga wartość to profil opony podany jako stosunek ścianki bocznej do szerokości. Na przykład 60 oznacza, że wysokość opony stanowi 60 procent jej szerokości. Im niższy profil opony, tym mniej ogumienia znajduje się między felgą a nawierzchnią. Opony o niskich profilach możemy znaleźć w samochodach wyścigowych.

Co oznacza wartość "R"?

Kolejna wartość (np. R15) oznacza typ budowy i średnicę osadzenia opony, wyrażoną w calach. "R" to skrót od angielskiego słowa radial (promień). To informacja o tym, jaką technologię zastosowano przy produkcji opony. Opony radialne - w porównaniu do np. opon diagonalnych - mają lepsze właściwości toczenia, znoszą lepiej boczne przeciążenia i są od nich bardziej elastyczne. Średnica osadzenia to jednocześnie średnica obręczy. Warto wiedzieć, że w przypadku opon do ciężarówek i maszyn rolniczych, na ściance bocznej nie będzie litery "R", tylko "D" (diagonalne) - takie ogumienie cechuje się dużą sztywnością, dobrym tłumieniem drgań i nie nadają się do szybkiej jazdy. Ostatnia wartość to indeks nośności i prędkości klasy, informujący nas o maksymalnym dozwolonym obciążeniu dla jednej opony podczas jazdy z maksymalną dozwoloną dla niej prędkością. Wartości tych nie rozszyfrujemy bez analizy tabeli. Na przykład 86T oznaczać będzie, że opona może znieść maksymalne obciążenie 530 kg. Jeśli tę wartość pomnożymy przez cztery, otrzymamy wynik zbliżony do dopuszczalnej masy całkowitej naszego pojazdu (który zapisany jest w dowodzie rejestracyjnym w polu oznaczonym symbolem F1).