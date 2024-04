Ola Ciupa pozuje w bikini z głębokim dekoltem. Fani: - "Cud natury" i "mega ciało" [15.04.2024 r.] JK

Ola Ciupa rozpoznawalność zdobyła za sprawą teledysku do piosenki Donatana i Cleo "My Słowianie", w którym wystąpiła. Od premiery klipu minęło już jednak ponad dziesięć lat, a kariera blondwłosej piękności mocno się w tym czasie rozwinęła. 33-latkę na Instagramie obserwuje ponad 900 tysięcy osób, co czyni ją jedną z najbardziej popularnych influencerek w Polsce. Ola Ciupa w swoich mediach społecznościowych publikuje odważne zdjęcia. Zobaczcie, jak piękna reporterka Eska TV wygląda w bikini!