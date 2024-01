Ograniczenie prac domowych dla uczniów. Dobry pomysł? - mamy opinie bydgoskich nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców

- Z reguły nie zadaję prac domowych, a już na pewno na weekendy, święta czy ferie. To mija się z celem - mówi jedna z bydgoskich nauczycielek, która uczy w klasach I-III. - Jeśli odchodzenie od prac domowych szłoby w parze z odchudzeniem podstawy programowej, to jestem za. Na lekcjach byłoby wtedy więcej czasu na zdobywanie wiedzy poprzez jej doświadczanie, odkrywanie, co daje dobre efekty. Trzeba jednak pamiętać, że są uczniowie, którzy wymagają utrwalania wiedzy i praca domowa może im w tym pomóc.

Nauczyciele: Odchudzenie podstawy programowej to dobry kierunek

- Wtedy byłby czas na to, aby więcej rzeczy utrwalić na lekcjach - mówi. - Zadania domowe powinny być, lecz muszą być zadawane z umiarem. One są cenne. Nie wyobrażam sobie, aby w domu uczeń nie utrwalał sobie np. słownictwa z języka angielskiego. Trochę też obawiam się o uczniów, którzy w domu są niedopilnowani, nie mają motywacji do nauki. Dla nich odejście od obowiązkowych prac domowych może być sygnałem, że nic nie muszą robić.

Polonistka Renata Pietras z SP nr 63 przyznaje, że czasem zadaje prace domowe, ale nie na weekendy.

- Nie jest tego dużo. Wszystko zależy od partii materiału, którą przerabiamy i ma to na celu utrwalenie wiedzy - mówi. - Pozytywną rzeczą w odejściu od obowiązkowych prac domowych jest to, że odciążyłoby to uczniów. Na pewno trzeba wprowadzić zmiany w podstawie programowej, bo jest ona przeładowana. System rozchodzi się z rzeczywistością, a trzeba pamiętać, że to nie są tacy sami uczniowie jak 20-30 lat temu. Musimy ich uczyć umiejętności przydatnych w życiu, a nie gonić za realizacją podstawy programowej. Należałoby też popracować nad motywacją wewnętrzną uczniów. By chcieli zdobywać wiedzę, a nie byli nastawieni tylko na zdobycie oceny. Kształtowanie tej motywacji wewnętrznej sprawiłoby, że praca domowa byłaby dla ucznia okazją do sprawdzenia siebie. Pytanie tylko, jak zachęcić do tego uczniów? Bez współpracy z rodzicami może być to trudne.