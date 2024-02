Odra znów atakuje. Rodzice w panice, lekarze apelują o szczepienia

Światowa Organizacja Zdrowia wydała pilne ostrzeżenie w związku z alarmującym wzrostem zachorowań na odrę w Europie. Od stycznia do października 2023 r. w 40 z 53 państw członkowskich regionu zgłoszono ponad 30 tys. przypadków odry. W porównaniu z 941 przypadkami zgłoszonymi w całym 2022 r. stanowi to ponad 30-krotny wzrost. Dwa na pięć przypadków dotyczyło dzieci w wieku od jednego do czterech lat. Co piąty dotyczy osób w wieku 20 lat i starszych. Według szacunków WHO, tendencja może ulec pogorszeniu, jeśli ludzie nie będą szczepić swoich dzieci przeciwko tej chorobie.

WHO przyczynę tego upatruje w spadającej liczbie szczepień przeciw odrze i większej licznie osób wyjeżdżających na wakacje po COVID-19, rozprzestrzeniając chorobę poza granicami swoich krajów. Odra to groźna choroba, która może prowadzić do niepełnosprawności na całe życie, a nawet śmierci.