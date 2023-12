Od 1 stycznia 2024 r. w Bydgoszczy posypią się kary za "kopciuchy"? Może nie do do końca

W regionie kujawsko-pomorskim nie będzie wydłużenia terminu wymiany starych pozaklasowych pieców do 2030 roku. Te, zgodnie z uchwałą sejmiku województwa, trzeba będzie wymienić do 1 stycznia przyszłego roku. To niewykonalne.

- _Proponowaliśmy nawet rok 2029, patrząc na to w jakim tempie do tej pory te kotły były usuwane. Ale po przeprowadzeniu konsultacji, okazuje się, że mieliśmy 1141 podmiotów, które odniosły się negatywnie do tego zamiaru, a jedynie 34 pozytywnie, w tym 24 to samorządy _– uzasadnił podczas briefingu w Toruniu marszałek Piotr Całbecki.