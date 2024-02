Obrazy uczniów bydgoskiego Plastyka zdobią hole i gabinety lekarskie w szpitalach [zdjęcia]

Uczniowie tej szkoły od wielu lat przekazują obrazy na aukcje charytatywne, kiermasze świąteczne oraz do bydgoskich szpitali.

- Młodzież robi to bardzo chętnie, nikogo nie trzeba namawiać. Dla nas to świetna okazja, by wyjść poza szkolne mury i pokazać talent naszych uczniów szerszemu gronu odbiorców - mówi Agnieszka Elwertowska- Komuniewska, wicedyrektor ds. artystycznych w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.