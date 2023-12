Obowiązkowe potrawy na Wigilię. Tych dań nie może zabraknąć na stole - lista [11.12.23]

Zacznijmy od stołu. Zgodnie z tradycją wigilijny stół powinien być nakryty białym obrusem. Tradycja mówi również, by znalazło się na nim sianko - jest to nawiązanie do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa. Nie może również zabraknąć wigilijnych świec - symbolizują one światło. Przy stole powinno znaleźć się o jedno nakrycie więcej - to symboliczny gest czyniony z myślą o tych, którzy nie mogą z nami być 24 grudnia.