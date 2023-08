Nowy dom Michała Wiśniewskiego i jego rodziny. Zobacz, jak mieszkać będzie piosenkarz [zdjęcia - 3.08.23 r.]

Michał Wiśniewski to znany polski piosenkarz, który jest frontmanem zespołu Ich Troje oraz z sukcesem realizuje karierę solową. Od lat nagrywa kolejne piosenki, których słuchają i starsi, i młodsi jego fani. Michał Wiśniewski nie ma wykształcenia muzycznego. Śpiewa gardłowo i nie uważa się za wokalistę, poza tym "woli stać na estradzie i tworzyć klimat niż przeciętnie śpiewać". Deklaruje się jako fan opery i musicalu, który miał wpływ na jego twórczość solową i z Ich Troje. Jak sam przyznaje, lubi także słuchać metalu i punka, z którego – jak twierdzi – się wywodzi. Piosenkarz znany jest również z dość skomplikowanego życia prywatnego.

Kontrowersyjny artysta z ogromną popularnością

Sporo komentarzy i kontrowersji wzbudzają fryzury, ubiór i tatuaże Michała Wiśniewskeigo. Ma na ciele kilka kolczyków (m.in. nad brwią i pod dolną wargą) oraz 14 tatuaży. Wytatuował sobie m.in. wizerunek głównego bohatera filmu Maska na ramieniu, poza tym ma tatuaż logotypu Ich Troje, a także napis „I’ll never beg for love again” na plecach, godło Polski na plecach oraz daty urodzin dzieci wraz z inicjałami ich imion. Miał również tatuaże dedykowane żonom: podobiznę trzeciej żony Anny Świątczak na łydce oraz napis „Dominika” nawiązujące do imienia czwartej żony, Dominiki Tajner, a oba te tatuaże przerobił po rozstaniu z partnerkami.