Nowe funkcje Messenger Facebook - korzystasz z tej apki? Zobacz zapowiadane nowości od Mety! [13.04.2024 r.]

Meta zapowiada aktualizację komunikatora Messeneger. Nowości mają zostać wprowadzone do użytku niebawem - firma szacuje, że będzie to w nadchodzących tygodniach - czytamy w oficjalnym komunikacie. Co nowego ma zostać wprowadzone w Messendżerze? Mają to być rozwiązania, które ułatwią i kontakt z rodziną oraz znajomymi, a także wesprą pracę. Szczegóły na kolejnych slajdach galerii >>>

pixabay, zdj. ilustracyjne