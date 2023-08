Nogi do nieba, boska figura i piękny uśmiech. Tak wygląda Anna Markowska znana z Top Model - zobacz zdjęcia [16.08.23] JK

+28 Zobacz galerię Anna Markowska jest jedną z najbardziej popularnych modelek w naszym kraju.Przejdź dalej i zobacz prywatne zdjęcia pięknej 31-latki >>> AKPA/Kurnikowski

Anna Markowska to modelka i celebrytka, a popularność zawdzięcza udziałowi w programie "Top Model", w którym dotarła do finału. W ostatnich miesiącach media dużo rozpisują się o jej życiu prywatnym. 31-latka wielokrotnie była widywana w towarzystwie Kuby Wojewódzkiego, a na początku sierpnia paparazzi przyłapali ją na kolacji z Sebastianem Fabijańskim. Modelka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie publikuje odważne zdjęcia. Zobacz, jak Anna Markowska wygląda na co dzień!