Niesamowity zachód słońca nad Bydgoszczą. Mamy zdjęcia z najwyższego budynku na osiedlu Leśnym [18.08.23 r.]

To drugi event dla miłośników fotografii przygotowany przez Grupę Kapitałową IMMOBILE wraz z deweloperem CDI Konsultanci Budowlani. Rok temu była możliwość wykonania zdjęć z hotelu Focus, mieszczącego się przy ulicy. Bernardyńskiej 13. Popularność wydarzenia przerosła najśmielsze oczekiwania i zaowocowała setkami wspaniałych ujęć, które na zawsze już zapisały się w historii miasta. Było to też niezwykle ciekawe spotkanie ludzi dzielących pasję do fotografii.

Tym razem organizatorzy zaprosili na najwyższe piętro dominanty III etapu osiedla Platanowy Park, przy ulicy Leśnej w Bydgoszczy. Tarasy jednego z najwyższych budynków mieszkalnych w mieście to idealna baza do wykonania niezapomnianych ujęć osiedla Leśnego, jak i dalszego krajobrazu Bydgoszczy. A to wszystko w złotej godzinie – czasie tuż przed zachodem słońca, gdzie pięknym widokom towarzyszy złote światło, gwarantujące doskonałe warunki oświetlenia. To był ostatni moment na wykorzystanie zalet jakie oferuje ten budynek, ponieważ już za kilka dni jego przyszli mieszkańcy rozpoczną odbieranie kluczy do swoich nowych mieszkań.