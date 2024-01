Niesamowity odzew na apel sióstr Albertynek z Bydgoszczy. Poprosiły o kubki dla bezdomnych, dostały ich mnóstwo

- Zabrakło nam ostatnio kubków, a chciałyśmy je dać naszym Ubogim Braciom z ogrzewalni i tak się zastanawiałyśmy wspólnie, co tu zrobić - mówi siostra Magdalena, przełożona Domu Zakonnego Sióstr Albertynek w Bydgoszczy i zarazem kierownik Centrum Pomocy im. św. Brata Alberta. - A ponieważ na początku stycznia br., za zgodą naszego Zgromadzenia, założyłyśmy na Facebooku profil "Albertynki Bydgoszcz", więc postanowiłyśmy nieśmiało w mediach społecznościowych zaapelować do ludzi dobrych serc o wsparcie.

Dostawy kubków każdego dnia. Tego siostry Albertynki się nie spodziewały

Posta siostry Albertynki zamieściły 13 stycznia br. Napisały w nim, że kubeczki trafią do rąk Ubogich Braci korzystających z ogrzewalni oraz, że dostarczyć je można do centrum przy ul. Koronowskiej 14.

- Liczyłyśmy, że raczej będą to kubki używane, że niewiele ich będzie. Tymczasem to, co się stało, to był szok w pozytywnym tego słowa znaczeniu - mówi siostra Magdalena. - W zbiórkę włączyły się szkoły z Bydgoszczy, Nakła nad Notecią, Ślesina, a także mieszkańcy Bydgoszczy, w tym Czyżkówka. Ta akcja przerosła nasze oczekiwania. Mamy już 2 tys. kubeczków. Codziennie są dostawy osobiste, ale też za pośrednictwem kurierów. Kurierzy się nawet śmieją, że non stop dostarczają nam całe kartony i muszą bardzo uważać, bo oznaczone są napisem "Uwaga, szkło".

Wśród ofiarowanych kubków są zarówno kubki używane, ale też mnóstwo całkiem nowych.