Niedopuszczalne różnicowanie niepełnosprawnych na bydgoskich parkingach. Interweniuje rzecznik praw obywatelskich

Zdaniem osoby, która zwróciła się o pomoc do rzecznika twórcy regulaminu w sposób nieuzasadniony zróżnicowali sytuację osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o identyfikatory osób niepełnosprawnych, uprawniające do darmowego parkowania w strefie płatnej.

Niejasne regulacje w sprawie identyfikatorów

Rzecznik ma inne zdanie

Prezydent będzie musiał wyjaśnić

Według rzecznika rada miasta nie może ograniczać praw osobom niepełnosprawnym w dowolny sposób.

„Jeżeli samorząd podejmuje inicjatywę wprowadzenia tzw. zerowego abonamentu w stosunku do osób z niepełnosprawnościami z kartą parkingową, to powinien objąć nią osoby, które na mocy przepisów ustawowych są uprawnione do jej otrzymania. Nie wolno przy tym zapominać, że chodzi o grupę o szczególnych potrzebach w zakresie m.in. transportu do podmiotów leczniczych, placówek rehabilitacji czy oświatowych - nierzadko oddalonych od miejsca zamieszkania” - napisał w piśmie do prezydenta Bydgoszczy zastępca rzecznika praw obywatelskich. Valeri Vachev poprosił o wyjaśnienie powodów zróżnicowania stosowanego w Bydgoszczy.