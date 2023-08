Nie tylko groźna Legionella. Takie bakterie są jeszcze w wodzie w kranie. Na co trzeba uważać?

Jak można zarazić się Legionellozą?

Legionella to bakteria, którą wykrywano m.in. w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, urządzeniach klimatyzacyjnych i nawilżających, basenach i urządzeniach sanitarnych. Do zakażenia dochodzi przez inhalację zakażonego aerozolu. Bakteria nie przenosi się przez picie skażonej wody oraz z człowieka na człowieka. Do zakażenia dochodzi podczas wdychania aerozolu, który powstał ze skażonej wody. Taki aerozol rozpylają prysznice, klimatyzatory, chłodziarki w sklepach. Na zakażenie szczególnie narażone są osoby z obniżoną odpornością i przewlekle chore.

Co wykazały badania próbek z wodą?

Wciąż nie wiadomo, co jest źródłem zakażenia. Sanepid z miejskiego wodociągu oraz domów i mieszkań osób zakażonych pobrał do badań próbki. 28 sierpnia poinformowano, że w czterech z 9 próbek wody wykryto bakterie Legionelli.

Gdzie występują bakterie legionelli?

Jak informuje serwis, doz.pl, bakterie legionella występują naturalnie w środowiskach wodnych (jeziora, baseny, stawy, strumienie) oraz na terenach wilgotnych, np. mokra gleba. Obecne są także we wszelkiego rodzaju instalacjach wodno-kanalizacyjnych w każdym budynku. Rozwojowi bakterii sprzyja rdza gromadząca się wewnątrz rur. Optymalna temperatura do wzrostu bakterii to 35°C (zakres 25-45°C), z kolei temperatura ich unicestwienia to 60-65°C. Zakażenie patogenem może przerodzić się w zakażenie ostre – legionellozę, objawiająca się jako ciężkie zapalenie płuc – lub w łagodniejszą formę, czyli gorączkę Pontiac.