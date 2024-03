Nehir Erdoğan to Julia Moran serialu Zakazany owoc. Ma uśmiech jak Julia Roberts - zdjęcia [31.03.24 r.]

Za nami piąty sezon serialu "Zakazany owoc". Turecka telenowela w Polsce ma wielu fanów. Ci z pewnością z zainteresowaniem będą śledzić losy bohaterów ostatniego (niestety!) sezonu popularnego "Yasaka Elmy". W serialu - po emisji ostatniego odcinka 5. sezonu nastąpił przeskok czasowy. O tym, co wydarzy się w szóstym sezonie "Zakazanego owocu" pokrótce piszemy poniżej i przedstawiamy nową postać: Julię Moran, w którą wciela się aktorka Nehir Erdoğan.

Tak przedstawiono widzom udział w "Zakazanym owocu" Julii Moran, czyli aktorki Nehir Erdoğan

- W serialu "Zakazany owoc" Nehir Erdoğan wcieli się w postać Julii Moran, która jest niezwykle piękna i inteligentna, a zarazem cieszy się dużym szacunkiem za bycie uczynną i skromną osobą - czytamy w tureckich mediach, zapowiadających szósty sezon telenoweli "Yasak Elma". - Julia ma za sobą długi związek z Doğanem (w którego wciela się znany już widzom Murat Aygen). Julia Moran od lat żyje z dala i w odosobnieniu od wzroku opinii publicznej. Jest kobietą, którą Doğan szanuje najbardziej w swoim życiu. Od czasu jej pojawienia się w serialu, Ender i Yıldız zyskają nowego, wyrafinowanego wroga...".

Nehir Erdoğan - teczka osobowa

Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej w Izmirze, Nehir Erdoğan rozpoczęła i ukończyła studia na Uniwersytecie Marmara (na Wydziale Ekonomii i Nauk Administracyjnych na kierunku Administracja Biznesowa). Następnie studiowała na Wydziale Radia, Telewizji i Kina w Instytucie Nauk Społecznych tego samego uniwersytetu. Erdogan przez krótki czas mieszkała w USA, po czym wróciła do Turcji, aby zagrać w serialu telewizyjnym "Cudzoziemski Damat". Występowała i prowadziła programy na różnych kanałach telewizyjnych; pojawiła się także w filmach. W 2008 roku prowadziła program Popstar Turkey razem z Osmantanem Erkırem, gdzie w jury zasiadali m.in. Seyfi Dursunoğlu, İbrahim Tatlıses i Deniz Seki. Jest szczęśliwą mężatką i matką.

Zakazany owoc - o czym jest serial?

"Zakazany owoc" to turecki hit, który opowiada o losach ambitnej Yildiz, która marzy o bogactwie. Dziewczyna poznaje bogatą Ender, która prosi ją, aby uwiodła jej męża. Halit bowiem słynie z niewierności i słabości do pięknych kobiet. Dziewczyna zgadza się, jednak z biegiem czasu zaczyna darzyć Halita nicią sympatii. Wtedy wyjawia mu, dlaczego tak naprawdę zjawiła się w jego domu...

Ile odcinków serialu "Zakazany owoc" zobaczymy w Polsce?

W oryginale "Zakazany owoc" nosi tytuł "Yasak Elma". W Turcji jeden odcinek trwa około 100 minut. W Polsce podzielono je na ok. 45-minutowe odcinki, oznacza to tyle, że możemy spodziewać się emisji około 292 odcinków.

Joseph Baena to syn słynnego Arnolda Schwarzeneggera, urodzony 2 października 1997 roku. Jest amerykańskim aktorem, kulturystą, modelem fitness i agentem nieruchomości. Jego matką jest Mildred Patricia "Patty" Baena. O tym, że jest synem słynnego kulturysty i aktora, a także byłego gubernatora Kalifornii, dowiedział się w wieku 13 lat. Patrząc na jego aktualne zdjęcia, widać uderzające podobieństwo, tym bardziej, że Joseph to zapalony kulturysta i muskulaturą przypomina swojego ojca w młodości - koniecznie zobaczcie zdjęcia w galerii artykułu!

Serial "Zakazany owoc". Trwa emisja czwarty sezon tureckiej telenoweli

Serial "Zakazany owoc" od pierwszej serii opowiadał o dwóch siostrach - Yilidz i Zeynep. Dziewczyny mieszkały razem w ubogiej dzielnicy Stambułu - różniły się niczym ogień i woda. Yildiz to ta siostra, która marzyła o bogatym życiu i wierzyła, że pewnego dnia spotka księcia z bajki i bogato wyjdzie za mąż. Zeynep miała zgoła odmienne plany i marzenia - cieszyła się z prostych, małych rzeczy. Życie obu dziewcząt wywróciło się do góry nogami, gdy zainteresowali się nimi przystojni biznesmeni... Obecnie trwa już emisja czwartego sezonu, a serial zyskał ogromną popularność.