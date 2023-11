Naturalne antybiotyki - te rośliny i zioła pomogą zwalczyć jesienne i zimowe infekcje [22.11.2023 r.] OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Jesień i zima to czas, kiedy nasz organizm narażony jest na niekorzystne czynniki atmosferyczne. Niewiele słońca i niskie temperatury nie pomagają w utrzymaniu dobrego zdrowia. To okres, kiedy łapiemy infekcje związane z wyższą aktywnością wirusów (sezony grypowy trwa od października do maja ze szczytem w miesiącach zimowych). W walce z infekcjami warto postawić na naturalne metody. W ten sposób budujemy odporność naszego organizmu. Które zioła i rośliny pomogą nam zwalczyć infekcje? Informacje o tym znajdziesz w galerii artykułu.