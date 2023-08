Natalia Janoszek - tak mieszka kontrowersyjna "gwiazda" Bollywood. Zobacz prywatne zdjęcia

Tak mieszka Natalia Janoszek - kontrowersyjna "aktorka" Bollywood

Natalia Janoszek to postać polskiego show biznesu, o której ostatnio było bardzo głośno. I to nie za sprawą doskonałej roli, czy pięknej piosenki, ale kłamstw, którymi według Krzysztofa Stanowskiego, karmiła opinie publiczną. Co wiemy o Natalii Janoszek. Celebrytka ma 33 lata, ma na swoim koncie epizod polityczny i wydała książkę o kulisach Bollywood, którą wydała w 2016 roku.

Mieszkanie Natalii Janoszek. Tak mieszka skompromitowana "gwiazda" Bollywood

Książka, a także nagła aktywność w mediach była trampoliną do rozpoczęcia przez Janoszek kariery w polskim show biznesie. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", czy gościnny występ w "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia" - to tylko niektóre z programów rozrywkowych, do których angaż dostała Natalia Janoszek. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka kontrowersyjna aktorka.