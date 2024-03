Największy przystojniak w serialu Akacjowa 38. Taki na co dzień jest Victor - zobacz zdjęcia [5.03.2024 r.]

Zobacz wideo: Akacjowa 38. W postać Pabla wciela się Carlos Serrano-Clark

Gdzie i kiedy oglądać serial Akacjowa 38?

Nowe odcinki serialu można oglądać od poniedziałku do soboty. Produkcja kostiumowa jest zatem emitowana sześć razy w tygodniu w TVP2. Każdy odcinek rozpoczyna się o godz. 18:45 i trwa około 40 minut.

Wśród nich jest Akacjowa 38, której akcja toczy się w 1899 roku. Do tej pory widzowie w Polsce zobaczyli ponad 310 odcinków hiszpańskiego serialu.

Kim prywatnie jest Victor z Akacjowej 38?

Hiszpański aktor jest ulubieńcem żeńskiej części publiczności , a zdaniem wielu osób również najbardziej przystojnym bohaterem produkcji. Co jeszcze wiemy o Miguelu Diosdado?

Taki na co dzień jest Victor - zobacz zdjęcia

Miguel Diosdado jest aktywny w swoich mediach społecznościowych, a jego konto na Instagramie obserwuje blisko 60 tysięcy osób. To właśnie tam możemy podejrzeć, jak 39-latek wygląda na co dzień. Zobaczcie prywatne zdjęcia Victora z serialu Akacjowa 38. Hiszpański aktor to prawdziwe ciacho!