Najlepsza pozycja do spania. To, na którym boku śpisz ma ogromne znaczenie [24.03.2024]

Nie tylko długość naszego snu jest istotna, ale również jakość. Wpływa na nią między innymi to, w jakiej pozycji śpimy. Jeśli zaczniemy zwracać na to uwagę, będziemy wstawać wypoczęci i gotowi do wykonywania zadań następnego dnia.

Na dobry sen wpływa również na czym i pod czym śpimy. Wielu ludzi uważa, że najlepszym pomysłem jest spanie pod kołdrą całoroczną. Mikrofibra i wypełnienie w postaci silikonowych włókien poliestrowych idealnie dopasowuje się do naszego ciała oraz nadaje się na każdą porę roku. Dzięki temu odczujemy komfort i obudzimy się bardziej wypoczęci.