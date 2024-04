Najgłębszy basen do nurkowania w Europie jest w Polsce! Zobacz podwodne zdjęcia i wideo! [5.04.24] OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Ma 45 metrów głębokości, wypełniony jest przejrzystą wodą o temperaturze od 32 do 34 stopni Celsjusza, wyposażony jest w liczne atrakcje, takie jak liny, jaskinię czy wrak i zapewnia doskonałe warunki do nurkowania zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. To najgłębszy w Europie, a do 2021 roku był najgłębszym basenem świata: Deepspot, który mieści się niecałą godzinę drogi od Warszawy. Zobaczcie więcej zdjęć i informacji o Deepspot Polska.