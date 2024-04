Na takie dopłaty mogą liczyć rolnicy w 2024 roku. Wnioski można składać tylko do 15 maja! [5.04.24 r.]

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe na 2024 rok

Zmiany w dopłatach dla rolników od 2024 roku

Wnioski o przyznanie dopłat przyjmowane są do 15 maja 2024 roku. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność zostanie pomniejszona o 1 proc. Z kolei korekty we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można wprowadzać do 31 maja 2024 r. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą także obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin zakończenia tegorocznej kampanii powinien nastąpić 9 czerwca 2024 r., ale ponieważ jest to niedziela, wnioski będzie można składać do 10 czerwca.