Można już składać wnioski o możliwość głosowania poza miejscem zamieszkania

Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza wniosek o zmianę miejsca głosowania oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu można składać do 12 października br.

Drugą opcją jest zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Wniosek o nie trzeba wcześniej wypełnić w urzędzie miasta lub urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Na podstawie takiego zaświadczenia można głosować w dowolnie wybranym lokalu wyborczym w kraju i za granicą.

Pierwszym rozwiązaniem dla osób, chcących głosować w Polsce, ale na terenie gminy innej niż ta, w której jest się zameldowanym lub mieszka na stałe, jest wniosek o zmianę miejsca głosowania. Można to zrobić chociażby za pomocą platformy ePUAP.

Osoby przebywające poza Polską muszą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą. Ci mają nieco mniej czasu. Do 10 października powinni zgłosić do polskiej ambasady lub konsulatu w kraju, w którym przebywają. Istnieje też opcja z możliwością złożenie wniosku online za pomocą aplikacji, którą na swojej stronie udostępniła PKW.

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, aby wziąć udział w głosowaniu, powinien złożyć do 12 października wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wówczas może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.