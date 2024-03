Most Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy znów będzie przejezdny. Piesi i rowerzyści na starą przeprawę mają wrócić w kwietniu

– W środę (27 marca) około godz. 23:00 udostępniony do ruchu zostanie drugi most drogowy w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. Włączona zostanie też sygnalizacja na skrzyżowaniu z ulicą Toruńską. Tym samym od czwartku (28 marca) linia nr 59 wróci na swoją standardową trasę przez most Kazimierza Wielkiego i ul. Łęczycką – przekazał w krótkim komunikacie w mediach społecznościowych Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.