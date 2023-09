Monika Sewioło - aktualne zdjęcia. Gwiazda Big Brothera wygląda teraz zupełnie inaczej [1.09.2023]

Tak zmieniała się Monika Sewioło z Big Brothera

Wzięła również udział w rozbieranej sesji zdjęciowej do czasopisma "Playboy" . Zagrała też w dwóch filmach: "Gulczas, a jak myślisz..." oraz "Rób swoje, ryzyko jest twoje".

Monika Sewioło, z domu Strzęp, urodziła się 2 maja 1977 r. w Makowie Podhalańskim. W 2001 r. była uczestniczką 1. polskiej edycji Big Brothera. Urocza blondynka odpadła z reality show jako druga w kolejności i zajęła dopiero 14. miejsce . Nie przeszkodziło jej to jednak w zrobieniu kariery po zakończeniu emisji Big Brothera.

1. edycja Big Brother - ciekawostki

Pierwsza edycja Big Brothera emitowana była od 4 marca do 17 czerwca 2001 roku. Do udziału w programie zgłosiło się ok. 10 tys. chętnych. Spośród nich wyłoniono 100 osób, które wzięły udział w testach przed kamerą. Ostatecznie w reality show wystąpiło 15 uczestników. Dom Wielkiego Brata znajdował się w Sękocinie Starym pod Warszawą.

Prowadzącymi program byli Martyna Wojciechowska i Grzegorz Miecugow. Finał 1. edycji oglądało blisko 10 milionów osób i był to najchętniej oglądany program telewizyjny w Polsce w 2001 r. Zwycięzca otrzymał nagrodę w wysokości 500 tysięcy złotych.