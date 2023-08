Monika Miller znowu odsłania ciało. Tym razem pozuje topless i prezentuje tatuaż na plecach - zdjęcia [13.08.23 r.]

Monika Miller to wnuczka byłego premiera Leszka Millera. To właśnie między innymi dzięki swojemu dziadkowi zyskała popularność. Leszek Miller bowiem opublikował onegdaj jej zdjęcie w internecie. Okazało się, że owa urodziwa młoda, wytatuowana kobieta to jego wnuczka i zajmuje się modelingiem. Monika Miller wykorzystała to i umiejętnie podtrzymuje zainteresowanie swoją osobą, prowadząc w mediach społecznościowych profil, na którym pokazuje zdjęcia z prywatnego i zawodowego życia. Nie brakuje na nim pikantnych fotek i takich, działających na wyobraźnię. Pani Monika ma na swoim koncie kilka fotograficznych sesji i plenerów, których efektem były rozbierane zdjęcia. Jej profil na Instagramie obserwuje niemal 150 tysięcy osób!

