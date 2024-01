Monika Jarosińska znudziła się życiem na Malcie i wraca do Polski. Czeka ją operacja! [zdjęcia - 12.01.2024 r.]

Wraca do Polski z mężem i dwoma pieskami

Biznes na Malcie co prawda wypalił, ale....

Po siedmiu latach życia i pracy na Malcie, Monika Jarosińska wraca do Polski. Co jest powodem takiej decyzji? Pani Monika otwarcie wyjawia, że znudziło ją życie na małej wyspie, na której - jak zauważa - nie miała dużych możliwości rozwoju zawodowego. Przypomnijmy, że Malta to wyspa, która położona jest w środkowej części Morza Śródziemnego w odległości 81 km na południe od włoskiej Sycylii.