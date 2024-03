Misterium Męki Pańskiej w Fordonie. Trwają przygotowania do tego wyjątkowego widowiska pasyjnego

Fordońskie widowisko pasyjne od lat, co roku przyciąga tłumy wiernych nie tylko z Bydgoszczy i regionu, ale też z całej Polski. Jest wyjątkowe, bo zawsze sceny biblijne przeplatają się z wątkami współczesnymi, które dotykają problemów ludzi XXI wieku. To odróżnia je od innych tego typu przedsięwzięć w kraju. Nie inaczej będzie i tym razem.

- Domem jest Kościół, którego drzwi zostały otwarte dla każdego przez Mękę i Śmierć Chrystusa. Motywem biblijnym podczas tegorocznego misterium będzie opowieść o Miłosiernym Ojcu - mówi ks. dr Piotr Wachowski, diecezjalny duszpasterz akademicki i rzecznik Diecezji Bydgoskiej. - Scena współczesna to historia rodziny, w której jeden z jej członków odszedł, poranił swoich bliskich i wraca do domu. Rodzi się też pytanie o wybaczenie.

Hasło tegorocznego wydarzenia brzmi "Wracam do domu". Co to oznacza?

Całe widowisko w tym roku zacznie się trochę inaczej niż zwykle. Najpierw apostołowie i ludzie z miasta będą rozmawiać o Zbawicielu. Postać Pana Jezusa pojawi się w scenach misterium nieco później.

- Taki jest zamysł reżyserki i autorki scenariusza Marioli Ciesielskiej - mówi ks. dr Piotr Wachowski. - Pierwsze przygotowania do organizacji tegorocznego misterium rozpoczęliśmy już w październiku ub. roku. Całość nabrała tempa z początkiem 2024 r. Szacujemy, że docelowo przy całym widowisku pracować będzie ok. 400 osób, w tym, m.in., aktorzy, statyści, wolontariusze. Poszukujemy jeszcze wolontariuszy do misterium. Chęć pomocy należy zadeklarować do środy (20 marca), bo wtedy zamykamy listę.

Organizatorami tego wyjątkowego spektaklu pasyjnego są tradycyjnie Duszpasterstwo Akademickie Martyria we współpracy z parafią Matki Bożej Królowej Męczenników w Fordonie.