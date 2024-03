Minimalna emerytura 2024 netto

W lutym poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji na 2024 rok. Do wzoru brany jest pod uwagę średnioroczny wskaźnik inflacji (w tym przypadku emeryckiej) oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Trzynasta emerytura w 2024 roku

Już w kwietniu i w maju emerytom zostanie wypłacona trzynasta emerytura. To świadczenie wypłacane również w wysokości minimalnej emerytury. "Trzynastka" przysługuje wszystkim osobom pobierającym emerytury bez względu na to jak wysokie świadczenie dostają.

Inaczej jest z czternastką. To świadczenie, które jest gwarantowane ustawą, również co do zasady wypłacane ma być w wysokości minimalnej emerytury. W uchwalonej jeszcze w poprzednim parlamencie ustawie zapisano jednak, że o ostatecznej wysokości czternastej emerytury w danym roku decyduje rząd (w 2023 roku podjęto decyzję o zwiększeniu tego świadczenia do 2650 zł brutto.).