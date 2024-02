Miasto zapewnia, że targowisko na Bartodziejach w Bydgoszczy jest nie na sprzedaż

Dodano, że teren miejskiego targowiska i parkingu przebudowanego dzięki środkom z BBO nie zostaną sprzedane. W kolejnych odpowiedziach wyjaśniono co oznacza wydanie warunków zabudowy dla części targowiska działającej na terenie prywatnym.

– Czy targowisko miejskie na Bartodziejach będzie dalej działać? Tak, miasto nie planuje żadnych zmian w kwestii jego dalszej działalności. Aktualna umowa obowiązuje do 2026 r. Każdorazowo, kiedy umowa wygasa, szukamy podmiotu, który dalej będzie prowadził targowisko – przekazał Urząd Miasta Bydgoszczy.

W połowie lutego informowaliśmy, że wniosek o wydanie decyzji w październiku 2023 r. złożyła spółka Vistula Inwestycje. Wydano ją 31 stycznia. Choć wiele osób traktuje targowisko jako całość, to w rzeczywistości teren należy do różnych właścicieli. Decyzja dotyczyła jedynie działek prywatnych .

– O warunki zabudowy może wystąpić każdy obywatel, nie musi być właścicielem terenu. Decyzja o warunkach zabudowy jest jedynie informacją o możliwym sposobie zagospodarowania danego terenu . Nie rodzi żadnych praw do terenu, nie ogranicza prawa własności – przekazano, podkreślając, że warunki zabudowy to nie pozwolenie na budowę, a z takim wnioskiem właściciele nieruchomości nie występowali.

Daleka przyszłość

– Prywatni właściciele mogą zrobić ze swoim gruntem co chcą . Nie można wykluczyć, że za jakiś czas będą chcieli sprzedać ten teren. Miasto deklaruje, że nie planuje sprzedaży gruntów miejskich, więc targowisko miejskie, zadaszone, zostanie. Czujemy się bezpiecznie – mówi nam Dawid Haftkowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Park Handlowy Bartodzieje, zarządcy miejskiego targowiska.

Jak dodaje, na razie handlarze z tej części nie zastanawiają się nad tym, co byłoby gdyby faktycznie obok pojawiły się nowe bloki, bo jeśli tak się stanie, to dość odległa perspektywa. Więcej emocji budzi to wśród osób, które prowadzą swoje punkty na części prywatnej. Po pojawieniu się informacji o decyzji o warunkach zabudowy poprosili oni o spotkanie z zarządcą targowiska.

– Powiedziałem handlarzom, że w księgach wieczystych figurują ci sami właściciele, którzy do tej pory. Żadnych pełnomocnictw firma Vistula od nas nie otrzymała. Z nami do tej pory nikt o zakupie tego terenu nie rozmawiał. Za nikogo nie mogę jednak decydować – przekazuje „Expressowi Bydgoskiemu” Stefan Pstrong, prezes firmy Bartax i jeden z właścicieli prywatnego terenu.

Tych jest jednak dużo więcej, co w przypadku planowania ewentualnej inwestycji byłoby sporym utrudnieniem. Firma Bartax przez lata prowadziła również część targowiska miejskiego, ale w ubiegłym roku zrezygnowała. Stefan Pstrong wyjaśnia, że podjął decyzję z uwagi na wiek. Podobnie zrobiłby w przypadku części prywatnej , ale nie ma chętnych do zajęcia się targowiskiem.