Mężczyźni o tych znakach zodiaku są najbardziej zazdrośni. Ich zaborczość bywa toksyczna [27.06.2024]

Mężczyźni o tych znakach zodiaku są najbardziej zazdrośni. Związek z nimi bywa toksyczny

Horoskop potrafi zdradzić wiele. Szczególnie osobom, które wiedzą, jak go czytać. Do tego grona zalicza się Wróżka Roma, która jest doskonale znana naszym czytelnikom. To właśnie ona przygotowuje horoskopy, będące odpowiedzią na ich prośby.

- Zazdrość potrafi zniszczyć nawet najpiękniejszą miłość. Z czego się bierze? Brak zaufania, traumy z dzieciństwa, a może lęk przed utratą. Chorobliwa potrafi przynieść wiele szkody. Niektóre znaki zodiaku mają te destrukcyjne zachowania zapisane w gwiazdach - zdradza Wróżka Roma.