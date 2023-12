Mesajah - taką przeszedł metamorfozę. Gwiazda reggae bez dredów – nie do poznania! [30.12.2023]

Manuel „Mesajah” Renfigo Diaz, znany też jako Manolo, urodził się 26 listopada 1985 roku we Wrocławiu. Przedstawiciel reggae w Polsce ma peruwiańsko-hiszpańskie korzenie ze strony ojca. Pierwsze kroki na muzycznej scenie stawiał w Natural Dread Killaz, zespole stworzonym w 2003 roku z bratem Paxonem i kolegą Yanazem. Pięć lat później zdecydował się na solową karierę.

Jego znane hity to m.in: „Każdego dnia”, „Lepsza połowa”, „Babilon”, „Do rana”, „Szukając szczęścia” (w duecie z Kamilem Bednarkiem), „Wolne”, „Ładna i cwana”, „Powiedz, kim byś był”.

„Ludzie prości” to debiutancki album artysty wydany nakładem wytwórni Pink Crow Records. Kolejne na jego koncie były „Jestem stąd”, „Brudna prawda” i „Powrót do korzeni”. Jego twórczość była nominowana do prestiżowych nagród muzycznych, a koncerty oblegane przez fanów.