Mecz żużlowy Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Trans MF Landshut Devils na żywo

Prezes Polonii zdaje sobie sprawę, że dotychczasowe wyniki drużyny są dalekie od oczekiwań. - Najwięcej zastrzeżeń jest do Bellego i Bjerre. Obaj dostali duży kredy zaufania, wspieramy ich w każdy możliwy sposób i liczę, że w końcu przyjdzie to przełamanie. Bez ich lepszej formy w play off będzie bardzo ciężko. Wiem, że Bellego dużo ostatnio zmienił w swoim parku maszyn, ale jaki będzie tego efekt, przekonamy się dopiero w trakcie meczu. Wcześniej nawet gdy na treningach prezentował się dobrze, potem nagle się zacinał. Oby wreszcie się przebudził na dobre.