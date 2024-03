Matylda - serial w TVP. Nowe streszczenia odcinków - zobacz, co wydarzy się do 7 kwietnia - streszczenia [19.03.2024 r.]

To wydarzy się w serialu "Matylda" do 7 kwietnia

O czym jest "Matylda", nowy serial TVP?

W serialu „Matylda”, który zadebiutował na platformie TVP VOD, ludzkie namiętności przeplatają się z ważnymi wydarzeniami historycznymi. To opowieść o walce o prawa, honor i najwyższą cnotę, jaką jest miłość. W środku toczącej się emancypacji kobiet, współpracy z zaborcą i emigracją zarobkową poznajemy tytułową bohaterkę – niespełna osiemnastoletnią Matyldę Bilińską, córkę byłego powstańca, zamożnego ziemianina zesłanego na Sybir. Młoda szlachcianka nie akceptuje świata takim, jakim jest. Buntuje się wobec utartych reguł i wierzy w to, że może oczekiwać od życia więcej, niż dostaje.

Zobacz, co wydarzy się w serialu "Matylda" do 7 kwietnia. Prezentujemy obszerne streszczenia odcinków - szczegóły w galerii artykułu

Takie będą perypetie serialowej Matyldy

Postawa Matyldy nie jest jednak mile widziana w społeczeństwie. To przysporzy jej wielu kłopotów. Matylda będzie zmuszona zwrócić się o pomoc do swojej rodziny, która włada urokliwym majątkiem na Lubelszczyźnie. Opuści miasto, zostawiając w tyle swoje dotychczasowe życie, i zamieszka z najbliższymi. Stanie się to dla niej doskonałą okazją do tego, by spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy i odpowiedzieć sobie na dręczące ją pytania. Próbując zrozumieć siebie, Matylda odkryje potęgę miłości, pozna prawdę o swoich przodkach i przekona się, co znaczy żyć na własnych zasadach. W tym wszystkim jednak będzie musiała też zmierzyć się ze swoim największym wrogiem.