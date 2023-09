Matki, żony i kochanki - tak zmieniły się bohaterki serialu od premiery w latach 90. [zobacz zdjęcia]

Serial "Matki, żony i kochanki" gromadził tłumy widzów przed telewizorami

Pierwsza seria serialu "Matki, żony i kochanki" powstała w 1995 roku i liczyła 12 odcinków. TVP 1 nadawała je w prime time (najlepszym czasie antenowym) od 18 lutego do 5 maja 1996 roku. I mimo niepochlebnych recenzji krytyków, serial cieszył się ogromną popularnością wśród widzów, co spowodowało, że po zakończeniu pierwszej serii w 1998 zrealizowano drugą. Powstało kolejnych 10 odcinków, które TVP 1 nadawała od 30 sierpnia do 1 listopada 1998 r. Również druga seria cieszyła się wielkim zainteresowaniem widzów.