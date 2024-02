Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad [1.02.24]

W swojej karierze wystąpiła w wielu produkcjach

Cristina Abad w 2012 roku zagrała w filmach krótkometrażowych "Fatum" w reżyserii Alberto Moreno oraz w "Suspenso" w reżyserii Danieli Fejerman. W tym samym roku zagrała rolę Dziewczyny 4 w filmie krótkometrażowym "Summer Is Crazy" w reżyserii Juana Gregorio Rodrígueza. W 2013 roku zagrała zagrał w filmie "Afterparty" w reżyserii Miguela Larrayi. W tym samym roku zagrała w sztukach "Supercrisis" w reżyserii Ramóna Paso, oraz "Los 7 grzechów głównych" w reżyserii Ramóna Paso. W 2014 widzowie oglądać mogli ją w spektaklu "Escapada del spektakl" w reżyserii Césara Roldána.

Akacjowa 38 była windą dla popularności Cristiny Abad

Jej największy sukces przypadł na lata 2015–2018, kiedy dołączyła do obsady telenoweli "Acacias 38"​, w której wcieliła się w rolę Maríi Luisy Palacios​, córki Ramóna Palaciosa (w tej roli Juanma Navas) i żony Víctora Ferrero (w wykonaniu Miguela Diosdado).

W 2016 roku zagrała w filmach krótkometrażowych "Ro Co Coc" w reżyserii Paco Anaya oraz w "Fashionlins: Ágatha Ruiz de la Prada" (w roli Any) w reżyserii Manuela Martíneza Velasco. W 2018 roku brała udział w teledyskach El Enemy Called oraz Dani & Flo.​ W tym samym roku zagrała w filmie "Ostatnie żywe kino" w reżyserii Césara Ríosa. Również w 2018 roku zagrała w filmie krótkometrażowym w reżyserii Silencio Santi Capuz.​ W 2018 i 2019 roku grała w spektaklu "El Funeral" w reżyserii Manuela Velasco.​

Od 2019 do 2021 r. była częścią obsady serialu "Serve and Protect"​, w roli Pauli Bremón.​ W 2020 roku zagrała w serialu "No Muertos". W tym samym roku brała udział w programie telewizyjnym "Opór Davida Broncano". W 2022 roku wcieliła się w rolę Aury Romero w telenoweli "Amar es para siempre". W 2023 r. wzięła udział w serialu "Escándalo", opowieści o obsesji.