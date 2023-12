Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą [21.12.2023]

Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, którą polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". W artykule znajdziesz interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - dwa zdjęcia z serialu oraz prywatne fotki serialowej Manueli Manzano.Prywatnie Sheyla Farina jest miłośniczką zwierząt, angażuje sie w akcje charytatywne i promuje adopcję bezpańskich zwierząt. Aktorka cierpi na niedoczynność tarczycy, przez co bardzo łatwo przybiera na wadze i zmuszona jest do stałego stosowania diety.Zobacz zdjęcia uroczej Sheyli Fariny ►►►

kadr z serialu "Akacjowa 38", Instagram