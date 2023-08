Manuela Michalak - tak zmieniała się gwiazda 1. edycji Big Brother. Jak teraz wygląda?

Chociaż nie wygrała Big Brothera, to stała się jedną z twarzy tego reality show. Manuela Michalak kipiała pozytywną energią, humorem, a jej charakterystyczny śmiech fani pamiętają do dzisiaj. Pani Manuela skończyła w tym roku 48 lat. Po udziale w reality show Manuela Michalak wyszła za mąż, ale małżeństwo nie przetrwało próby czasu, jednak do tej pory pani Manuela pozostaje ze swoim byłym mężem w przyjacielskich kontaktach. Pani Manuela spełnia się jako przedsiębiorca. Otworzyła swoje biuro i zajmuje się dystrybucją suplementów zdrowia. Współpracuje również z włoską firmą, zajmującą się sprzedażą włosów do przedłużania fryzur. Ponadto ukończyła studia psychologiczne. Pani Manuela prowadzi konto na Instagramie, gdzie od czasu do czasu publikuje zdjęcia.

Zobaczcie, jak zmieniała się Manuela Michalak, zdobywczyni 2. miejsca w pierwszej edycji Big Brother: