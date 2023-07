Mamy tabelę wyliczeń czternastej emerytury. Takie przelewy dostaną emeryci [27.07.2023 r.]

Czternasta emerytura już na stałe

- W 2020 roku, kiedy ta ustawa wchodziła w życie po raz pierwszy, nie byliśmy przekonani, czy polskie państwo udźwignie to obciążenie. Okazało się, że udźwignęło - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas spotkania w Dziennym Dniu "Seniora+" w Woli Karczewskiej.

W poniedziałek, 24 lipca, w życie weszła ustawa wprowadzająca na stałe czternastą emeryturę . Oznacza to, że świadczenie dla emerytów i rencistów jest zagwarantowane również w kolejnych latach.

Taka będzie czternasta emerytura w 2023

Czternasta emerytura wyniesie dokładnie tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Po marcowej waloryzacji najniższe świadczenie to 1588,44 zł brutto . Mimo że emerytura do 2500 złotych brutto zwolniona jest z PIT , czternasta emerytura zostanie pomniejszona o podatek oraz składkę zdrowotną.

Tabela wyliczeń czternastej emerytury

Co to oznacza w praktyce? Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę w wysokości np. 3100 złotych, dostaną czternastkę pomniejszoną o 200 złotych (1388,44 zł brutto), a świadczeniobiorcy pobierający co miesiąc 3500 złotych, otrzymają 988,44 zł brutto w ramach czternastki.