Mamy horoskop chiński na 2024 rok. Taka sytuacja zdarza się raz na 60 lat! [1.01.2024] Miłosława Krogulska

Rok Drewnianego Smoka rozpocznie się 10 lutego 2024 r., ale my już wiemy, co chiński Zodiak przewiduje w najbliższym czasie.Przed nami wielkie zmiany! Sprawdź, co cię czeka >>> Pexels/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (13 zdjęć)

W chińskiej astrologii rok 2024 będzie upływał pod znakiem Drewnianego Smoka. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce dokładnie 60 lat temu, czyli w 1964 roku. Co to dla nas oznacza? Jaki będzie nadchodzący rok? Aby się tego dowiedzieć, musicie odnaleźć swój znak zodiaku, do którego przyporządkowane są konkretne daty urodzenia. Zobacz, co mówi horoskop chiński o nadchodzącym 2024 roku.