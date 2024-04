Mama Macieja Musiała wygląda jak nastolatka. Co za figura! - zobaczcie zdjęcia [14.04.24]

Maciej Musiał w Tańcu z gwiazdami

Maciej Musiał mimo młodego wieku ma już na swoim koncie wiele ról filmowych i serialowych. Miliony Polaków kojarzą go przede wszystkim z roli Tomka Boskiego w serialu Rodzinka.pl. Grał też w Ojcu Mateuszu, Czasie honoru, Wiedźminie, Fuksie 2 czy Chłopach. Był również prowadzącym 10. i 11. edycji The Voice of Poland.

Czytaj więcej na expressbydgoski.pl: Takie będą kwietniowe emerytury z trzynastką. Mamy wyliczenia netto i brutto

Obecnie jest jednym z uczestników 14. edycji programu Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami. Musiał w tanecznym show występuje w parze z Darią Sytą i zdaniem wielu osób są kandydatami do zdobycia Kryształowej Kuli. Aktora w tanecznym wyzwaniu wspiera jego mama, która dopingowała syna podczas pierwszego odcinka.