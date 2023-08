Makieta średniowiecznego zamku ponownie uszkodzona [zdjęcia]

– Uszkodzenia nie są znaczące. Wandale robią to zwykle pod osłoną nocy. Jesteśmy już w kontakcie z firmą, która wykonała makietę. Niedługo będziemy ją znów odnawiać. Mamy teraz sporo pracy związanej ze 100-leciem Towarzystwa, ale postaramy się jak najszybciej odnowić zamek. Liczymy na wsparcie od konserwatora zabytków – przekazuje Jerzy Derenda, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. - Przez zbite okienka ludzie wsadzają jakieś przedmioty. Myślałem, że uda się uniknąć takich zdarzeń. Po rozmowach z miastem udało się założyć w tym miejscu monitoring, jak widać, na niewiele się to zdało, nie odstraszyło rozrabiaków. Nie pozwoliło nawet ich ująć – dodaje.

To nie jest pierwszy tego chuligański wybryk w tym miejscu. Na przełomie stycznia i lutego 2022 roku również uszkodzono dachówkę na tej samej wieży. Skradziono także tablicę z informacjami o zamku i sponsorach.

– Na wniosek Towarzystwa, w czerwcu 2022 roku, w tym miejscu uruchomiono kamerę stałopozycjną skierowaną na makietę. Od tej pory odnotowano jeden incydent. W październiku 2022 roku, o godz. 2.48 trzy kobiety weszły na makietę. Od razu wysłano na miejsce patrol policji. Wsiadły one prędzej do taksówki. Funkcjonariusze na miejscu nie stwierdzili uszkodzeń – wyjaśnia Arkadiusz Bereszyński, rzecznik Straży Miejskiej w Bydgoszczy.

Zamek bydgoski wybudowano na planie prostokąta na wzgórzu w XIV wieku w czasie lokacji miasta. Pełnił on ważną rolę obronną podczas wojny z zakonem krzyżackim i potopu szwedzkiego. W czasie najazdu Szwedów został zniszczony. Po wcieleniu Bydgoszcz do zaboru pruskiego, pozostałości po warowni rozebrano i wykorzystano do innych, powstających budynków. Źródła wskazują, że ostatnie ruiny zamku były widoczne jeszcze w 1910 roku.