Maja Rutkowski pokazała się w bikini. Żona detektywa Rutkowskiego ma fantastyczną figurę! Zdjęcia [4.07.24]

Maja Rutkowski, wcześniej znana jako Maja Plich, to nie tylko żona najbardziej znanego polskiego detektywa, Krzysztofa Rutkowskiego, ale także samodzielna profesjonalistka w dziedzinie detektywistyki. Zanim jej drogi zawodowe splatały się z sukcesem męża, Maja prowadziła własny biznes związany z marketingiem i organizacją imprez okolicznościowych. Obecnie jest aktywną postacią mediową, często pojawiającą się w programach telewizyjnych oraz dzielącą się swoim życiem na platformach społecznościowych.

Maja Rutkowski urodziła się w 1985 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Ma wykształcenie w dziedzinie psychologii zdobyte na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, co pozwala jej na profesjonalne podejście do detektywistycznej pracy. Jej obecny zawód i pasja do detektywistyki są nieodłącznym elementem życia, które dzieli z mężem i rodziną.

Jako aktywna użytkowniczka mediów społecznościowych, Maja Rutkowski prowadzi popularne konto na Instagramie (@majaplich), gdzie regularnie publikuje zdjęcia z życia prywatnego oraz detektywistycznych wyzwań. Na swoim kanale YouTube, Maja dzieli się z widzami luźnymi vlogami, pokazując kulisy życia rodzinnego i profesjonalnej działalności.