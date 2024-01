Magnetyczna siła podbydgoskiej prowincji - Minął tydzień

Refleksje ekspertów nad tymi wynikami nie były odkrywcze. Często spotykana myśl sprowadzała się do obserwacji, że choć z Bydgoszczy ludzie znikają, to licznie pojawiają się w gminach podbydgoskich, więc nie ma czym się przejmować. Najbardziej zaś zaintrygowała mnie następująca opinia: „Miasto musi mieć jakąś siłę magnetyczną, dzięki której ludzie będą chcieli tu przyjeżdżać”. Niestety, nie pada wskazówka, gdzie tę siłę znaleźć.

Starsze dzieci do szkoły i wielu dorosłych do pracy musi jeździć do Bydgoszczy. Nie jest z tym najlepiej. Jeśli ktoś nie mieszka w pobliżu ważnej drogi (w mojej gminie jest to DK 25) i korzysta ze zbiorkomu, to na przystankach może tracić wiele czasu i nerwów. Nerwy też można zszargać, pracując z domu, zdalnie. Internet na wsi jest kapryśny, a światłowód w wielu miejscach jest tak realny, jak czarodziejska różdżka.

Większość podstawowych zakupów za to można zrobić na miejscu. Owoce i warzywa kosztują tu wprawdzie drożej niż na przykład na rynku na Wyżynach, ale nie jest to taka różnica, by opłacało się z tego powodu jechać do Bydgoszczy.

Na zakończenie coś, co nie ma ceny: spokój, bezpieczeństwo i dobre sąsiedztwo. Owszem, incydenty, czasem nawet krwawe, zdarzają się, podobnie jak uciążliwi sąsiedzi. Generalnie trzeba jednak mieć wyjątkowego pecha, by trwale zakłóciło to sielankę w obwarzanku.

Przekonałem państwa? Jeśli tak, to czekam na nowych sąsiadów.