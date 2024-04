Magiczny ogród z widokiem na dwie rzeki. To bajeczna przystań państwa Sylwii i Dariusza z Bydgoszczy

Ogród bydgoszczan zajmuje powierzchnię około 2200 m kw. W pełnej okazałości możemy podziwiać go po przejściu przez szpaler iglaków posadzonych za trawnikiem, na którym znajduje się miniplac zabaw. W dół prowadzi nas kamienna ścieżka przywodząca na myśl górskie szlaki, opadająca kaskadowo, bo ogród położony jest na skarpie. W pierwszej kolejności ujrzymy w oddali lśniącą wstęgę wody - w tym właśnie miejscu, w Brdyujściu, łączą się dwie rzeki - Wisła i Brda. To jednak jedynie namiastka tego, co znajdziemy w ogrodzie. Ten mieni się różnymi odcieniami zieleni - od szmaragdu, przez seledyn, miętę, oliwkę, po morską zieleń. To za sprawą ponad stu iglaków, które zdobią to miejsce, zachwycając rozmaitością kształtów i rozmiarów. Znajdziemy tu liczne cyprysiki, cisy, gatunki świerków, sosny i tuje - wszystkie przycięte w różnego rodzaju spirale, kule, stożki, inne rozczapierzone, jeszcze inne płaskie... Obrazu dopełniają posadzone przez państwa Grduszaków drzewa liściaste - różne gatunki wierzby, buki, derenie czy jałowiec. Niebawem ogród nabierze jeszcze więcej kolorów, bo i kwiatów tu nie brakuje. Już teraz w nielicznych miejscach zaczęły pokazywać się hiacynty, a zaraz przyjdzie też pora na tulipany, forsycje, róże...