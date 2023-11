Maffashion (Julia Kuczyńska) pozuje w bikini i zdradza, jaki jest sekret jej figury. Wygląda jak bogini! [zdjęcia - 17.11.2023 r.]

Maffashion nie ukrywa, że pytań o jej figurę otrzymuje wiele. Influencerka zdradziła, że boryka się z chorobami tarczycy i w jej przypadku były one źle leczone. To - między innymi dlatego - zdecydowała się na modyfikację swojej diety i wyeliminowanie części produktów żywieniowych. - Znam swoje ciało - mówi Maffashion i dodaje: "Wiem, co mi nie służy".